Samsung a inchis o fabrica de telefone dupa ce un angajat a fost depistat cu coronavirus

Pe langa faptul ca a inchis fabrica pana pe 25 februarie, Samsung a transmis ca le-a cerut si colegilor celui infectat sa ramana in izolare.In plus, compania anunta - prin intermediul unui comunicat de presa - ca a luat toate masurile necesare pentru ca intreg efectivul fabricii de la Gumi sa fie tastat medical pentru depistarea altor eventuali infectati, transmite Reuters.In teorie, aceasta oprire temporara a activitatii n-ar trebui sa afecteze prea mult afacerile pe care le face Samsung. La Gumi, compania produce mai degraba telefoane din segmentul premium destinate pietei interne.Cele mai multe telefoane care ajung in intreaga lume nu sunt fabricate in tara, ci in Vietnam si India.Ingrijorator esteca Gumi se afla la mica distanta de Daegu, unde se afla cel mai mare focar de gripa data de coronavirus din Coreea de Sud. Acolo s-au confirmat deja peste 400 de cazuri de boala. Iar faptul ca si prin imprejurimi sunt oameni bolnavi ar putea insemna ca gripa se extinde, in tara.