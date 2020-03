Sanador face teste pentru coronavirus, la cerere: Cat costa o analiza

Potrivit anuntului, rezultatele sunt gata in 24 de ore, iar recoltarea probei se face la laboratorul din Calea Plevnei, 172."Incepand de astazi, testam la cerere populatia adulta pentru SARS-CoV-2 prin RT PCR din exudat nazo-faringian, pe baza de programare la 021 9699.Locatie: Laboratorul de Analize Medicale din Calea Plevnei, nr. 172.Orar: Luni - Vineri 07.00 - 19.00.Rezultatele sunt gata in 24h si se pot afla de pe www.sanador.ro cu codul de proba.Pret: 350 lei", a anuntat unitatea spitaliceasca pe Facebook Sursa: Captura Facebook SanadorReactiile in mediul online la acest anunt au fost mixte. Pe de o parte sunt multi internauti care critica faptul ca aceste teste nu au fost indreptate catre Ministerul Sanatatii, pentru a fi distribuite in functie de nevoie."Ceea ce faceti e profund neetic. Ar trebui sa va oferiti capacitatea de testare pentru a testa conform prioritatilor stabilite", "Rusine sa va fie unde va este solidaritatea omenia voi chiar meritati inchisi la fel ca toate clinicile private fiindca v-ati imbogatit din tara noastra" sau "Cei de la stat nu au suficiente aparate si laboratoare pentru teste iar privatii s-au decis ca e de scos un profit rapid. Fiind situatie de urgenta, laboratorul ar trebui rechizitionat pentru testele care au sens pentru oprirea raspandirii, ca nu se gasesc pe toate drumurile din cate inteleg" - au fost doar cateva dintre comentariile negative.De cealalta parte, sunt si oameni bucurosi ca acum se pot testa, chiar daca pretul este piperat."In ciuda multor dintre comentariile de aici, felicitari ca oferiti optiunea asta celor care vor sa se testeze voluntar!", a scris un cetatean.Amintim ca 308 romani au fost diagnosticati cu COVID-19 pana vineri, cand au fost anuntate 31 de cazuri noi de infectare cu coronavirus.Citeste si 308 cazuri de coronavirus in Romania. 11 pacienti sunt la Terapie Intensiva, unii in stare gravaUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Sanador face teste pentru coronavirus, la cerere: Cat costa o analiza " pe Ziare.com