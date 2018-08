Sase medicamente pentru tensiune ce pot cauza cancer au fost retrase din Romania. Ce spun autoritatile?

Conform Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), au fost identificate impuritati cu potential carcinogen cunoscute sub denumirea de N-nitrozodimetilamina (NDMA) in substanta activa Valsartan, fabricata de producatorul Zhejiang Huahai Pharmaceuticals din China. Astfel, produsele au fost retrase de pe piata din Romania in luna iulie."Ca raspuns la atentionarea EMA (Agentia Europeana a Medicamentului), ANMDM a efectuat o analiza in vederea identificarii medicamentelor care contin Valsartan afectat, in vederea declansarii actiunii de retragere de pe piata din Romania, ca masura de precautie pentru protejarea sanatatii publice. (...) Conform concluziilor preliminare efectuate de catre EMA, asupra riscului aparitiei cancerului la pacientii care au utilizat medicamentele respective, (...) se estimeaza posibilitatea aparitiei unui caz de cancer in plus fata de riscul general la fiecare 5.000 de pacienti care iau medicamentele vizate cu cea mai puternica doza de Valsartan (320 mg) zilnic, timp de sapte ani", se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.Astfel, au fost retrase de pe piata din Romania sase produse in componenta carora intra substanta. Medicamentele acestea erau prescrise pentru controlul tensiunii arteriale.Desi evaluarile sunt in curs, autoritatile din statele Uniunii Europene au inceput deja retragerea de pe piata a medicamentelor din gama Valsartan produse de Zhejiang Huahai.De asemenea, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale recomanda pacientilor sa nu renunte la tratament fara consultarea medicului.Zilele trecute jurnalistii de la StirileProTv.ro aratau ca, desi medicamentele au fost retrase de pe piata din Romania, inca pot fi cumparate din farmacii. Despre acest fapt, Alexandru Velicu, presedintele ANMDM, spune ca poate duce la amenzi sau chiar retragerea autorizatiei de functionare.Ministrul Sanatatii spune ca va trimite controale in farmacii pentru a se asigura ca medicamentele nu vor mai ajunge la pacienti. ...citeste mai departe despre " Sase medicamente pentru tensiune ce pot cauza cancer au fost retrase din Romania. Ce spun autoritatile? " pe Ziare.com