Scandal in CSM pe tema magistratilor care vor sa se duca la Timmermans. Tarcea: Judecatorii nu mai au incredere in noi, isi iau sacosa in spinare ca Badea Cartan

Gabriela Baltag si Evelina Oprina inclinau sa tina partea sefilor de tribunale si curti de apel, in timp ce Tarcea arata ca Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trebuie sa-si asume o parte din nemultumirile din sistemul judiciar.Sefa Inaltei Curti a izbucnit intr-un adevarat rechizitoriu la adresa activitatii CSM.- "Sunt situatii in care erau imprejurari evidente de incalcare a independentei Justitiei, dar oamenii nu s-au adresat CSM, pentru ca nu au vrut sa fie pusi in situatia ca aceste cereri sa le fie respinse. Poate ca au gresit, dar asta este perceptia. Noi trebuie sa reparam aceste perceptii gresite".- "Oare vina principala pentru tot ce se intampla, pentru toate nemultumirile nu o avem noi? CSM? Oare nu noi creeam perceptia ca exista uneori dubla agenda? Oare nu noi creeam uneori perceptia ca exista dubla masura? Si-am sa dau cateva exemple rapide, care-mi vin in cap. Delegarile sunt bune la judecatori, nu sunt bune la procurori."- "Protocoalele sunt bune atunci cand sunt incheiate, sau nu ca sunt bune, dar trec absolut neobservate, cand sunt incheiate recent de persoane pe care le promovam sau le mentinem in functie. Dar sunt de condamnat atunci cand sunt incheiate cu mult inainte, de persoane care nu mai exista."Desi nu i-a nominalizat, Tarcea face trimitere la seful Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru - mentinut in functie, si la Gheorghe Stan, fost adjunct al sefului IJ, promovat sef al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) . Netejoru si Stan au semnat cu SRI un protocol de colaborare, cand erau la sefia IJ.In discursul sau, Tarcea a ironizat-o pe Baltag, fara a nominaliza, care a facut mai multe aluzii privind intalniri dintre George Soros si Claude Juncker.In sedinta CSM s-au dezvaluit si detalii privind modul in care proiectul OUG 7 a ajuns la membrii CSM si cine a insistat ca acesta sa fie pus pe ordinea de zi a plenului pentru a primi aviz mai repede.Pe cine reprezinta magistratii care pleaca la Bruxelles?"Analiza aspectelor semnalate in cadrul adunarilor generale ale judecatorilor si in cuprinsul scrisorilor deschise ale presedintilor si vicepresedintilor de instante transmise la Consiliul Superior al Magistraturii