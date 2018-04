Scandalul banilor in Sanatate: Ministrul arunca pisica la manageri, acestia spun ca ii pune sa incalce legea ca sa faca rost de bani

Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate din Camera, a explicat care e situatia si de ce solutia propusa pentru luna aceasta de Sorina Pintea, acordarea de stimulente, nu este viabila pentru ca managerii nu au bani. Mai mult, managerii sustin ca nici nu ii lasa legea."Anvelopa financiara necesara pentru a acoperi minimal sporurile, in asa fel incat salariile sa nu scada, variaza intre 5 si 15%. Sporuri = sporuri pentru conditii de munca + spor de garda + spor pentru munca suplimentara", scrie Tudor Pop pe Facebook , dand cateva exemple concrete."Spitalul Sfantul Ioan din Bucuresti - a primit o anvelopa de 21% pentru sporuri - are nevoie de 36%. Am primit asigurari de la managerul unitatii ca pentru luna martie toti angajatii isi vor primi banii integral, diferenta fiind acoperita din optiunea 'stimulente'. Pentru aprilie, asteapta o solutie de la Ministerul Sanatatii.Spitalul Judetean de Urgenta Craiova - a primit o anvelopa de 25% pentru sporuri - are nevoie de 29,88%. In ultima instanta, a fost calculat 5% spor pentru garzi din timpul saptamani si 10% spor pentru garzi din zilele libere, sarbatori etc. Chiar si in aceste conditii minimale, nu se incadreaza.Spitalul C.C. Iliescu din Bucuresti - a primit un buget de 25% pentru sporuri - are nevoie de 30%. Maine vor avea loc discutii si negocieri cu personalul, in cautarea unei solutii interne.La Institutul de Pneumologie Marius Nasta, e a opta zi de proteste. Managerul unitatii e in concediu medical.Nici unii rezidenti nu o duc stralucit. Rezidentilor de la spitalul platitor Floreasca li s-a fixat sporul la 12%, indiferent de specialitate, lucru care va conduce la scaderea salariului", sunt doar cateva situatii punctuale prezentate de deputatul USR, alaturi de documente si fluturasi.Unii manageri ar vrea, dar n-au de unde, altii isi ameninta angajatii care protesteazaTudor Pop spune ca unii manageri sunt solidari cu angajatii, dar nu au solutii, in timp ce altii ii ameninta pe cei care protesteaza."Sunt spitale unde managerii sunt solidari cu angajatii, altele unde angajatii sunt amenintati pentru proteste. Dar adevarul es ...citeste mai departe despre " Scandalul banilor in Sanatate: Ministrul arunca pisica la manageri, acestia spun ca ii pune sa incalce legea ca sa faca rost de bani " pe Ziare.com