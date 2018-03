Scandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania: Legatura cu victoria PSD din 2016

Un consultant britanic a spus ca firma Cambridge Analytica a vrut sa il angajeze inainte de alegerile parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat (PSD), transmite Associated Press, citata de Washington Post.Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press, miercuri, ca Mark Turnbull, un oficial al Cambridge Analytica, l-a contactat in august 2016.Acesta a citat un e-mail pe care Turnbull l-ar fi scris: "Ce am oferit este sa integram o echipa de doua persoane in echipa actuala... pentru a oferi sfaturi de strategie si asistenta de-a lungul campaniei... in decursul urmatoarelor doua, trei luni".Wolfe Murray spune ca a refuzat, pentru ca el nu lucreaza pentru partide politice. Ramane neclar daca firma Cambridge Analytica a jucat vreun rol in alegerile din decembrie 2016, unde PSD a castigat cu 46%.Platforma de investigatii RISE Projects a relatat ca SCL Group, o companie britanica de comunicare strategica afiliata British Analytica, si-a deschis birou in Romania in 2011.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook fac si obiectul unor cereri formulate marti de procuraturile din statul New York si din districtul newyorkez Manhattan, in cadrul unei anchete comune.Corporatia Facebook trebuie sa puna la dispozitie documente legate de incalcarea termenilor si conditiilor de utilizare a retelei sociale cu acelasi nume, precum si copiile intregii corespondente cu Cambridge Analytica, afirma o sursa confidentiala a agentiei Reuters.Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg , a fost invitat de autoritatile din SUA si Uniunea Europeana sa dea explicatii cu privire la riscul ca datele personale ale utilizatorilor sa fie achizitionate fara consimtamantul lor. Ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, cotatiile actiunilor Facebook au scazut luni cu 6,8%, iar marti cu inca 5,4%, ceea ce a redus valoarea pe piata a firmei cu peste 50 de miliarde de dolari.Cambridge Analytica este o companie de relatii publice si analiza politica infiintata de Steve Bannon, fost consultant de campanie al lui Doanld Trump si fost consultant strategic la Casa Alba, ...citeste mai departe despre " Scandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania: Legatura cu victoria PSD din 2016 " pe Ziare.com