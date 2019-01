Avertismentul a fost transmis in contextul intentiei Romaniei de modernizare a capabilitatilor militare nationale prin achizitionarea a 4 corvete multifunctionale pentru Marea Neagra si in conditiile in care pentru acest contract fusesera acceptate sa depuna oferte grupul olandez Damen, Grupul Naval francez, consortiul german ThyssenKrup Marine Systems si grupul italian Fincantieri, au relatat pentru Profit.ro surse oficiale."Era transmis ca sunt intarzieri in inceperea modernizarii fortelor navale ale Australiei, fiind intarzieri si in semnarea parteneriatului strategic in acest sens. A fost atentionat ca analisti ai Institutului Australian pentru Politici Strategice au cerut public sa fie verificate negocierile dintre parti", arata sursele.Vineri, ministerul roman al Apararii a anuntat ca licitatia pentru achizitia celor patru corvete multifunctionale destinate Marinei Militare Romane, procedura pregatita inca din vara anului 2017, prin redactarea actului normativ, dar nefinalizata nici astazi, a fost suspendata, Departamentul pentru Armamente din Ministerul Apararii sesizand Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel pentru "suspiciuni rezonabile" privind derularea in deplina legalitate a procedurii. Contractul este de peste 1 miliard de euro.La acest moment exista si un litigiu pe rolul Curtii de Apel Constanta, prin care Santierul Naval Constanta, ca parte la "Asocierea dintre Naval Grup Franta si Santierul Naval Constanta S.A.", solicita "anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea licitatiei, primul termen fiind in 16 ianuarie.Vezi si:Ludovic Orban: E inadmisibil ce face guvernul actual. Puteam sa avem deja prima corveta fabricataDamen intervine in scandalul corvetelor: Nu am primit informatii oficiale privind suspendarea licitatiei. Vom coopera deplin si transparent ...citeste mai departe despre " Scandalul corvetelor: Oficialii romani fusesera avertizati ca sunt probleme " pe Ziare.com