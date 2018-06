Scandalul Nationalizarii Pilonului II: Avocatul sefei NN Pensii sustine ca ASF nu a avut cvorum in sedinta in care a dat amenda record

Avocatul a explicat astazi magistratilor ca vrea sa vada cum a fost convocata sedinta extraodinara in baza careia s-a dat amenda record si a solicitat depunerea unui set de acte interne, privind organizarea ASF. Raluca Tintoiu vrea sa demonstreze ca a suferit un prejudiciu de imagine si cere audierea a doi martori: un specialist in recrutare si unul in comunicare.ASF s-a opus solicitarii de noi probe si arata ca ei nu mai pot da oricum banii inapoi, deoarece acestia au fost virati la bugetul de stat. Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 18 septembrie acest proces. Instanta insa urmeaza sa se pronunte astazi pe probele solicitate de Raluca Tintoiu si pe exceptia ridicata de ASF.ContextRaluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, a fost sanctionata de ASF cu 100.000 de lei la inceputul anului 2017, pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private.Totodata, ASF i-a retras autorizatia de director general. Autoritatea a sanctionat si fondul de pensii NN cu o amenda record de 750.000 de lei. NN Pensii a decis, insa, sa nu conteste amenda.Cum s-a derulat procesulAvocatul Cosmin Vasile, care o reprezinta pe Raluca Tintoiu, a solicitat astazi in primul rand convocatorul de sedinta al ASF, mai ales ca era vorba de o sedinta extraordinara si nu una obisnuita. "Cerem sa vedem necesitatea convocarii. Instanta trebuie sa aprecieze toate aspectele care au stat la baza actului administrativ in baza caruia s-a dat sanctiunea", a aratat aparatorul."Exista mai multe dispozitii legale, si una, intr-un regulament ASF, care nu este public, din care rezulta ca cvorumul este de 6", a explicat avocatul Cosmin Vasile.Acesta a mai cerut un act, privind normele interne de organizare a ASF si pentru a stabili cvorumul sedintei. Avocatul sustine ca potrivit infomatiilor pe care le detine, pentru ca ASF sa tina o sedinta este necesar cvorumul de 6 membri. Decizia de sanctionare a Ralucai Tintoiu s-a luat intr-o sedinta in care cvorumul a fost de 5 membri. "Este un motiv vadit de nelegalitate", a precizat acesta.ASF: "Nu sunt utile cauzei"Pe de alta parte, reprezentant ...citeste mai departe despre " Scandalul Nationalizarii Pilonului II: Avocatul sefei NN Pensii sustine ca ASF nu a avut cvorum in sedinta in care a dat amenda record " pe Ziare.com