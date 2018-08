Politistii au facut publice mai multe numere de inmatriculare personalizate, despre care presa a scris ca ar fi apartinut lui Helmuth Duckadam - STEAUA sau Laurentiu Reghecampf- REGHE 1, inregistrate in SUA, sau alte placute de inmatriculare din Letonia.Sindicalistii fac mentiunea ca doar politistii de frontiera au fost instruiti cu privire la Conventia ONU de la Viena ratificata in 1980 de Statul Roman, la care nu au fost depuse amendamente privind ultimele modificari.Comanda politica?"Grav este ca, in spatiul public, Politia Romana este suspectata, pe buna dreptate, ca actioneaza la comanda politica si ca are specialisti bine platiti, cu salarii de excelenta, dar care nu cunosc legea si nu stiu cum trebuie sa actioneze in astfel de situatii", precizeaza SNAP.Sindicatul arata ca cel mai probabil, in urma acestui scandal care depaseste granitele tarii, vinovati vor fi gasiti tot agentii de politie, eventual "doamna politist care a asistat la ridicarea placutelor vedeta, noi doar ne intrebam ce cauta ofiterul coordonator la fata locului, intamplare sau ordin primit?!".SNAP arata ca prin natura meseriei, politistii intampina tot felul de situatii inedite in activitatea lor, ei avand obligatia de a aplica legea, nu de a actiona dupa cum dispune un sef sau altul, iar din acest motiv solicita tuturor agentilor de politie sa ceara dispozitii scrise cand au suspiciuni asupra ordinelor primite, ca sa evite astfel cercetarea lor disciplinara/penala, ulterior."In cazul in care se va demonstra ca ridicarea placutelor-vedeta a fost facuta ca urmare a unui ordin politic, atunci putem vorbi si despre conducerea unui nou Stat paralel!", incheie, printr-un stop-scriptum, SNAP.Citeste si: Andreica (EUROPOL): Soferul masinii inmatriculate in Suedia nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca ...citeste mai departe despre " Scandalul placutelor antiPSD: Sindicatele vorbesc despre posibila comanda politica si ofera suport juridic politistilor implicati " pe Ziare.com