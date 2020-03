Scenariile pe care Romania le ia in calcul in evolutia epidemiei de coronavirus

"Astazi a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, (...) in care a fost adoptata o hotarare ce priveste scenariile de evolutie a infectiei cu noul coronavirus si masurile de raspuns necesare, cat si constituirea grupei de coordonare astfel incat fluxul informational si decizional sa fie gestionat cat mai bine", a declarat Vela, intr-o conferinta de presa la sediul MAI.La randul sau, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a explicat ca scenariul 1 sau faza 1 presupune existenta de la 0 la 25 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, urmatorul - intre 25 si 100 de cazuri, apoi intre 100 si 2.000 de cazuri si ultimul - peste 2.000."Suntem obligati sa luam in considerare aceste cazuri, nu inseamna ca vom ajunge acolo. Este o situatie normala de a face toate pregatirile si in aceste scenarii se au in vedere mai ales pregatirile medicale", a spus Arafat.Marcel Vela a adaugat ca, in cadrul sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), s-a votat pentru ca grupul de suport tehnico-stiintific din gestionare bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei sa poata emite hotarari cu caracter tehnic, fara aprobarea prealabila a CNSSU."Pentru operativitate, pentru a nu convoca CNSSU in fiecare zi, (...) am decis sa votam o modalitate operativa si eficienta: am abilitat grupul de suport tehnico-stiintific din gestionare bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei sa emita hotarari cu caracter tehnic, fara aprobarea prealabila a CNSSU, in conditiile in care acestea vor fi transmise in prealabil tuturor membrilor care vor avea posibilitatea de a propune modificari intr-o perioada de timp de maxim opt ore de la primirea materialului, dupa aceasta perioada hotararile se considera aprobate tacit", a aratat Vela.Situatia in acest momentIn acest moment, in Romania, un numar de 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata, iar pentru 10.771 a fost instituita auto-izolarea la domiciliu, a informat Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit sursei citate, pana in prezent au fost prelevate si analizate 579 de probe ale persoanelor care au sosit in Romania din zone afectate de infectia cu COVID-19 ori persoane care au intrat in con ...citeste mai departe despre " Scenariile pe care Romania le ia in calcul in evolutia epidemiei de coronavirus " pe Ziare.com