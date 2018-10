"Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet comuniunea euharistica cu Patriarhia Constantinopolului", a declarat mitropolitul de Volokalamsk, Ilarion, responsabil pentru Departamentul de relatii externe al Patriarhiei Moscovei, citat de RIA Novosti."Nu vom mai putea oficia slujbe in comun, preotii nostri nu vor mai participa la liturghii impreuna cu ierarhii Patriarhiei de Constantinopol", a explicat el."A fost o decizie fortata, dar Sfantul nostru Sinod nu a putut lua o alta decizie, deoarece intreaga logica a actiunilor recente ale Patriarhiei Constantinopolului a condus la acest lucru", a mai spus acesta.Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut joia trecuta, la finalul unui sinod de doua zile la Istanbul, o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina, spre indignarea Bisericii ruse.Dupa independenta Ucrainei, in 1991, si prabusirea Uniunii Sovietice, Filaret, fost ierarh al Patriarhiei Moscovei, a infiintat o Biserica Ortodoxa Ucraineana, autoproclamandu-se patriarh al acesteia, ceea ce a dus la excomunicarea lui de catre Moscova.Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat ca ar putea avea loc revolte in Ucraina, daca va fi creata o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova.Biserica afiliata Patriarhiei de la Moscova este cea mai importanta comunitate religioasa din Ucraina in ceea ce priveste numarul de parohii, insa un numar tot mai mare de ucraineni se identifica drept enoriasi ai Patriarhiei Kievului.Adesea tensionate, relatiile dintre aceste doua Biserici au fost exacerbate odata cu declansarea crizei ruso-ucrainene marcate de anexarea Crimeei de catre Rusia, in martie 2014, urmata de conflictul din estul separatist prorus al Ucrainei, conflict care s-a soldat pana acum cu peste 10.000 de morti. ...citeste mai departe despre " Schisma e oficiala: Biserica Ortodoxa Rusa rupe relatiile cu Constantinopolul " pe Ziare.com