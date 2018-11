Potrivit Ministrului Apararii Nationale (MApN), S CFY18 are ca obiectiv evaluarea capacitatii Comandamentului Brigazii Multinationale Sud-Est de a-si indeplini misiunea incredintata - prin exercitii de comandament asistat de calculator, exercitii de antrenament in teren si exercitii tactice cu trageri de lupta - in scopul declararii capabilitatii finale a acestuia.La exercitiu participa aproximativ 1.800 de militari romani si straini din Comandamentul Fortelor Terestre Aliate (Izmir, Turcia), Statul Major al Fortelor Terestre, Divizia Multinationala Sud-Est, Centrul National de Instruire Intrunita, unitatile subordonate Brigazii Multinationale Sud-Est (Batalionul 20 Infanterie, Batalionul 22 Infanterie, Batalionul 26 Infanterie, Batalionul 325 Artilerie, Batalionul 205 Aparare Antiaeriana, Batalionul 116 Sprijin Logistic, Contingentul Militar Polonez), precum si din structurile afiliate pe timpul exercitiului (Batalionul 38 Mecanizat din Bulgaria, Regimentul 6 Cavalerie din Italia si Batalionul 2 Pandur din Portugalia).Comandamentul Brigazii Multinationale Sud-Est de la Craiova are misiunea de a asigura comanda si controlul unei operatii NATO de tip Articol 5 - Aparare colectiva, de nivel brigada, pentru a contribui la securitatea teritoriala si a populatiei pe Flancul de Sud-Est al Aliantei. ...citeste mai departe despre " Scorpions Fury la Brasov: 1.800 de militari fac exercitii in caz de atac asupra unei tari NATO " pe Ziare.com