Scrisoarea unor medici catre Dragnea si Guvern: Abrogati Legea Salarizarii daca nu aveti bani!

Practic acestia sunt indispensabili in stabilirea oricarui diagnostic si oferirea de probe judiciare axate pe elemente obiectiv-stiintifice. Iar conditiile in care ei lucreaza sunt extreme, motiv pentru care s-a si decis introducerea stimulentului financiar.Riscurile uriase ale acestor meseriiCele doua specialitati lucreaza cu cadavrele umane si cu noxe deosebit de periculoase pentru viata personalului.Ei arata ca sunt supusi unei traume psihice, din cauza "lucrului zilnic cu cadavrele umane ale adultilor cat si ale copiilor, dintre care unele strivite, mutilate, arse, in putrefactie, inecate, spanzurate, la care se adauga interactiunea cu familiile decedatilor".Si lucrul contra-timp este un factor de stres suplimentar, cand in 10-15 minute trebuie sa analizeze un tesut, sa puna diagnosticul prin care medicul specialist decide daca indeparteaza sau nu un organ al pacientului in caz de cancer.Un alt risc major este contaminarea biologica, avand in vedere ca lucreaza cu tesuturi de la pacienti operati sau prelevate in timpul necropsiilor de la pacientii ce sufera de boli cu risc deosebit de ridicat de contaminare - HIV, TBC, hepatita cu potential cancerigen, etc.Ei sunt expusi si la agenti chimici - formol, toluen, benzen, xilen, acetona, coloranti de anilina - ce determina modificari genetice, chiar in doza foarte mica intr-un timp de expunere scurt, consecintele fiind un numar crescut de cancere la personalul din aceste specialitati, din cauza expunerii permanente 6 ore la acesti agenti chimici.Ne intoarcem in urma 25 de aniTocmai de aceea, inainte de 1993, cand au fost introduse aceste sporuri, in retea lucrau doar 60 de medici anatomo-patologi si un numar redus de asistenti medicali. Drepturile acordate atunci pentru cei care aleg aceste meserii au fost baza dubla de salarizare, spor de 100%, conditii deosebite de munca generalizate."Caracterul sporurilor este unul reparatoriu si compensatoriu pentru deteriorarea in mod sistematic a starii de sanatate si asumarea riscurilor de imbolnavire profesionala din cele doua specialitati. Sporul nu are caracter de recompensa, este practic o compensatie a cumulului de riscuri