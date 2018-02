Se anunta noi proteste! Bugetarii au inceput sa-si primeasca salariile pe ianuarie. Zeci de mii de oameni au scaderi de pana la 40%

Oamenii au inceput sa primeasca salariile pe ianuarie, iar unii au constatat nu numai ca nu au veniturile majorate, ci chiar mai mici. In plus, unii angajati cu studii medii au ajuns sa castige cat cei cu studii superioare, ceea ce a creat o stare de tensiune, a spus Sebastian Oprescu, presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici.Vezi si Cate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pentru ca unii sa-si acopere veniturile Interviu"Aceasta lege prevede trei tipuri de calculare: pentru demnitari si alesii locali - aici se raporteaza la salariul minim pe economie si sunt singurii carora le-a crescut; administratia publica locala - unde exista posibilitatea negocierii intre primari si angajati si in functie de venituri se pot da cresteri si administratia publica centrala, unde lucrurile sunt dure ca nu exista nici posibilitatea negocierii si nici posibilitatea raportorii la salariul minim pe economie.De exemplu, la Ministerul Sporturilor si al Culturii s-a ajuns ca cei cu studii medii sa fie platiti ca cei cu studii superioare si cei cu munca calificata la nivelul celor cu munca necalificata", a spus Oprescu la Antena 3.Liderul de sindicat a punctat ca oamenii sunt foarte revoltati si ca nu sunt excluse protestele."Fluturasii ii iau etapizat in aceasta perioada. Revolta e mare ca toti se asteptau la o crestere salariala de 25% pe brut. Nu s-a intamplat, din contra au scazut salariile, aceasta revolta se va exprima si in strada.Nimeni nu exclude actiuni de protest spontane, actiuni organizate pentru ca atunci cand se iau bani de la angajati fara sa se diminueze volumul de munca apare o revolta", a adaugat Oprescu la Realitatea TV.Acesta a precizat ca, pana in prezent, sunt afectati de scaderi salariale aproximativ 22.000 de oameni."In momentul de fata, e o cifra intermediara, avem centralizate 22.000 de persoane. Aceste persoane au intre 5% si 40% scaderi. Cele mai mari sunt la colegii de la Ministerul Afacerilor Externe. In zona superioara a grilei superioare majoritatea pierd la salarii din cauza instrumentului legal. Asta e contextul juridic", a adaugat Oprescu.Marti dupa-amiaza, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va sustine o conferinta de presa pentru a lamuri haosul creat din cauza modificarilor recente. ...citeste mai departe despre " Se anunta noi proteste! Bugetarii au inceput sa-si primeasca salariile pe ianuarie. Zeci de mii de oameni au scaderi de pana la 40% " pe Ziare.com