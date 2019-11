Se cere inlocuirea directorului interimar al ANPC abia numit: A folosit banii institutiei in scop personal

In plus, asociatiile cer premierului consultarea inainte de numirea unui nou sef al institutiei."Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor (APCONS) si Asociatia CREDERE pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor, in calitate de asociatii active si profund implicate in sustinerea drepturilor si intereselor consumatorilor din Romania, va solicita sa dispuneti neintarziat inlocuirea dnei Mihaela Irina Ionescu de la conducerea interimara a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Consideram ca o persoana care a folosit banii publici ai institutiei in scop personal, asa cum reiese dintr-un raport de audit financiar al Curtii de Conturi facut public in presa de curand, nu ar mai trebui sa ocupe nicio zi respectiva functie publica, daramite sa fie numita la conducerea acesteia, fie si interimar", au transmis, vineri, in scrisoarea deschisa, cele trei organizatii.Semnatarii documentului solicita premierului sa se consulte inaintea numirii unui nou sef al institutiei si considera ca acesta ar trebui sa fie o persoana cu o vasta experienta."De asemenea, domnule prim-ministru, va solicitam ca inainte de a nominaliza pe cineva pentru postul de Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care in opinia noastra ar trebui in mod obligatoriu sa fie o persoana care detine o vasta experienta in materia Protectiei Consumatorilor, sa va consultati cu reprezentantii societatii civile care sustin drepturile si interesele consumatorilor din Romania.Am apreciat deschiderea dumneavoastra de a va intalni cu principalii stakeholderi, pentru a le afla punctele de vedere la preluarea guvernarii si pentru a vedea care sunt prioritatile lor in perioada urmatoare", au transmis asociatiile.Acestea considera cer o intalnire si cu asociatiile de consumatori, care reprezinta exact acea parte a societatii pe care s-a bazat si se bazeaza in continuare cresterea economica a Romaniei - consumatorii.Documentul este semnat de Alin Iacob, presedinte AURSF, de Vasile Cazan, presedinte APCONS si de Dorinel T ...citeste mai departe despre " Se cere inlocuirea directorului interimar al ANPC abia numit: A folosit banii institutiei in scop personal " pe Ziare.com