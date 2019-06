Astfel, incepand de miercuri, linia 104 va functiona pe traseul de baza intre "Cora Pantelimon" si "Piata Hurmuzachi", apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Cal. Calarasi, Str. Matei Basarab, Str. Delea Noua, Bd. Bd. Unirii, apoi traseul de baza.Pe traseul modificat, autobuzele vor opri in noile statii "Matei Basarab", pe ambele sensuri, situate pe Str. Matei Basarab la intersectia cu Cal. Calarasi, respectiv cu Str. Derea Noua, iar pe sens "Cora Pantelimon" si in statia "Bd. Decebal", comun cu liniile 70 si 79, amplasata pe Str. Delea Noua.Tot de miercuri, statia "Piata Hurmuzachi" (linia 104) amplasata pe Bd. Decebal, sensul spre "Cora Pantelimon", va fi reamplasata pe sos. Mihai Bravu (pe breteaua pasajului) la circa 30 m dupa intersectia cu Bd. Basarabia, iar statia "Dristorului" de pe Bd. Decebal, sensul spre "Cora Pantelimon", se suspenda. Primaria Sectorului 3 a anuntat ca circulatia rutiera pe bulevardul Decebal, respectiv pe tronsonul cuprins intre strada Dristorului si Piata Hurmuzachi (fosta Piata Muncii), va fi inchisa pana pe 15 septembrie. ...citeste mai departe despre " Se inchide Bulevardul Decebal din Bucuresti. Linia 104 va circula deviat " pe Ziare.com