Se intampla in Romania si arata ca se poate. Cum a ajuns Clujul un oras viu, in care oamenii se gandesc cu optimism la viitor - Interviu

Bucuresti si Cluj-Napoca: Doua orase mari din Romania, doua tipuri de administratii, doua viziuni politice complet diferite.E suficient sa arunci o privire doar la postarile de pe paginile oficiale de Facebook ale celor doi primari, Gabriela Firea si Emil Boc , ca sa-ti faci o prima impresie. Primarul PSD al Capitalei ciupeste "coarda sensibila" a privitorului: multe poze cu propriii copii sau cu alte rude, diverse urari cu teme religioase sau temeri legate de vremea de afara, acuzatii la adresa opozitiei, precum si cateva promisiuni cu iz preelectoral.Mult mai rational si mai vesel, primarul liberal al Clujului iti povesteste despre intalnirile avute cu diversi ambasadori si comisari europeni, despre Salonul International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii "PRO INVENT", conferinta de la Sofia la care a vorbit despre Politicile educationale ale Clujului, despre primul functionar public virtual din Romania, ANTONIA, dar si despre marea premiera care va avea loc in luna iulie: Olimpiada Internationala de Matematica.Cu o asemenea perspectiva, orientata catre cunoastere, nici nu e de mirare ca, de exemplu, municipiul Cluj-Napoca este, dupa Praga, orasul din UE unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, potrivit Eurostat, si nici nu te intrebi de ce jurnalistii de la Vogue povestesc despre Cluj ca despre un oras in care ti-e drag sa traiesti. Iar in mai putin de trei saptamani Clujul va gazdui Conferinta Oraselor Inteligente din Europa de Est - Smart Cities CEE, la care sunt asteptati invitati de seama.S-a ajuns aici pentru ca la Cluj administrarea orasului nu se face dupa ureche sau dupa cum dicteaza partidul, ci in baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung, despre care ne-a vorbit coordonatorul ei, Calin Hintea, decanul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai si profesor asociat la Michigan State University.Doctor in stiinte sociale si politice, absolvent al mai multor stagii de pregatire in administratie efectuate in SUA, Franta si Austria, prof. Calin Hintea a facut in ultimii ani cercetari pe sute de comunitati mai mici sau mai mari din Romania, observand atat problemele majore care apar peste tot, cat si oportunitatile care ar putea fi exploatate. De primari ...citeste mai departe despre " Se intampla in Romania si arata ca se poate. Cum a ajuns Clujul un oras viu, in care oamenii se gandesc cu optimism la viitor - Interviu " pe Ziare.com