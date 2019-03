Se intampla tot mai des: Cartiere de blocuri ameninta sa ii "sufoce" pe cei care si-au luat case langa Bucuresti

Sorin Mitran spune ca atunci cand a decis sa isi cumpere o locuinta in cartierul cu cateva case de la Dobroesti (in judetul Ilfov), nici nu se punea problema ca in apropiere sa se construiasca blocuri. Apoi, incetul cu incetul, acestea au inceput sa apara in zona, ca ciupercile dupa ploaie."Ne-am hotarat sa cumparam casa acolo gandindu-ne, inainte de toate, la copiii nostri. Am considerat ca ei merita sa le oferim sansa de a trai intr-un mediu mai curat. Asa ca am facut un credit de vreo 70.000 de euro si am cumparat o locuinta la Dobroesti, intr-un cartier mic, destul de izolat si linistit.La acel moment, noi chiar l-am intrebat pe constructorul de la care am cumparat casa ce statut are terenul liber din imediata vecinatate si daca nu cumva urmeaza sa se mai construiasca ceva acolo. Stiti ce ne-a spus? Ca vrea sa cumpere acel teren ca sa extinda cartierul de case. Ni s-a parut rezonabil, asa ca am cumparat o locuinta si ne-am mutat", a explicat Sorin Mitran pentru Ziare.com.Numai ca, din pacate, lucrurile aveau sa ia, in curand, o turnura cu totul neasteptata. Potrivit lui Alexandru Cristescu - un alt proprietar de vila din micul cartier al Dobroestiului - constructorul chiar a intrat in posesia terenului din imediata vecinatate a vilelor, dar a decis sa nu mai construiasca pe el case, ci blocuri.In consecinta, constructorul a depus la Primaria Dobroesti, in toamna lui 2017, un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ), care sa-i permite sa ridice in zona destinata pana atunci doar locuintelor mici si 3 blocuri cu cate 4 etaje si 50 de apartamente fiecare.Cand au aflat ca tot intre blocuri vor locui - desi se mutasera in afara Capitaliei tocmai ca sa scape de aglomeratie - proprietarii vilelor au simtit ca le fuge pamantul de sub picioare. Multi se imprumutasera deja pe 30 de ani ca sa isi ia casa intr-o zona linistita, nestiind ca aceasta va fi in curand sufocata de betoane!Strazile micului cartier de vile nu sunt suficient de late pentru a des ...citeste mai departe despre " Se intampla tot mai des: Cartiere de blocuri ameninta sa ii "sufoce" pe cei care si-au luat case langa Bucuresti " pe Ziare.com