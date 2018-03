Se schimba legea produselor congelate de panificatie. Ce ar trebui sa cunoastem ca sa stim ce mancam

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) se pregateste sa modifice legislatia privind etichetarea produselor obtinute din aluat decongelat, doar ca, in forma actuala, noile prevederi nu par sa vina prea mult in ajutorul unei bune si corecte informari a consumatorulu roman.Care sunt riscurile cand cumperi produse obtinute din aluat decongelatDe cand a fost congelat, cum a fost tinut aluatul de la momentul congelarii pana la momentul prepararii lui in magazin si ce ingrediente contine - acestea par sa fie informatiile relevante care ne-ar putea spune daca facem o alegere buna cand cumparam un produs obtinut din aluat decongelat.De ce conteaza durata congelarii? "Congelarea de durata strica structura produsului", explica pentru Ziare.com Aurel Popescu, presedintele Rompan. "E o metoda de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", sustine Aurel Popescu.De asemenea, in cazul produselor obtinute din aluat congelat, este important sa stim si ingredientele pe care le contin, avand in vedere ca presupun un proces de coacere specific. Au explicat, pentr Ziarul financiar, reprezentantii producatorului de paine Moripan Alex din judetul Vrancea: "Painea congelata este pregatita si coapta partial, cu luni sau chiar ani inainte de coacerea finala din magazine. Pentru a avea un aspect placut, apetisant si pentru a se coace, produsele contin o paleta larga de compusi pe care atat producatorii, cat si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) doresc sa le ascunda".In 2016 s-a facut un prim pasIn 2016 s-a facut un prim pas pentru corecta informare a consumatorilor in ce priveste produsele obtinute prin decongelare.Fiecare consumator are dreptul sa stie daca painea, covrigii sau prajiturile pe care le cumpara au fost obtinute din aluat decongelat, arata Ordinul 183/2016 al ANPC.Mai exact, articolul 3 din ordin impune ca "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...) au obligatia de a informa consumatorii prin afisare la loc vizibil, lizibil, usor de inteles, intr-o forma ca ...citeste mai departe despre " Se schimba legea produselor congelate de panificatie. Ce ar trebui sa cunoastem ca sa stim ce mancam " pe Ziare.com