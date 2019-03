Antonio Lopez Isturiz a acordat un interviu Ziare.com, in care a comentat si protestul #sieu, pe care l-a prins chiar la Bucuresti, unde va participa la un Congres al Popularilor Europeni, organizat de PNL."Oamenii protesteaza pentru a avea autostrazi. Nu am mai vazut in viata mea asa ceva. Pentru asta nu ar trebui sa se protesteze, pentru ca autostrazile nu trebuie sa lipseasca.Unde sunt fondurile europene, Guvernule?Fondurile europene au facut un mare bine tarii mele", a spus acesta.Interviul integral cu Antonio Lopez Isturiz va fi publicat in cursul zilei de vineri: va fi vorba despre cum a abordat Romania cazul Kovesi, despre alegerile europene, dar si despre ce poate face UE pentru ca Guvernul Romaniei sa repuna tara pe drumul democratic.Romani si firme din intreaga tara, dar si romani din strainatate isi intrerup activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului - " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi", organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si " 15 minute pe 15 martie la ora 15", organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagul #sieu.Iata cum au protestat romanii din toata tara si de peste hotare: Revolta nationala sieu in imagini: "Vrem autostrada!" (Foto&Video) ...citeste mai departe despre " Secretarul general al PPE, despre protestul #sieu : Nu am mai vazut in viata mea asa ceva. Unde sunt fondurile europene, Guvernule? " pe Ziare.com