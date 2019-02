Sectia pentru procurori a CSM a respins plangerea lui Kovesi privind refuzul de a i se recunoaste gradul profesional pentru Parchetul General

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea, ca neintemeiata, a plangerii prealabile formulata de doamna LAURA CODRUTA KOVESI, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Sibiu, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impotriva Hotararii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.673/06.11.2018", se arata in decizia anuntata oficiala cu putin timp inaintea audierii lui Kovesi in Comisia LIBE a PE, pentru postul de procuror-sef european.."Plangerea prealabila formulata de doamna procuror Laura Codruta KovesiI impotriva Hotararii nr. 673/06.11.2018 a Sectiei pentru procurori" a fost ultimul punct inscris pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru procurori a CSM.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins in 6 noiembrie 2018 solicitarea lui Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator pentru Parchetul General, asta dupa ce ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma ca, urmare a OUG privind legile justitiei, Kovesi, daca are gradul de procuror la Parchetul de pe langa tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost numita de procurorul general Augustin Lazar in luna iulie."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea cererii formulate de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Sibiu, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Serviciul indrumare si control, de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in solutia data de procurori.In 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata de la conducerea DNA, in functia de procuror la Serviciul de indr ...citeste mai departe despre " Sectia pentru procurori a CSM a respins plangerea lui Kovesi privind refuzul de a i se recunoaste gradul profesional pentru Parchetul General " pe Ziare.com