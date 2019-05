Sectiune speciala WAZE pentru summit-ul de la Sibiu: Ce strazi si parcari vor fi inchise

"Aplicatia WAZE a creat evenimentul Summit-UE pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al turistilor care se afla in Sibiu in aceste zile. Aplicatia arata restrictiile auto din zona centrala, respectiv din apropierea locului de desfasurare a Summit-ului, si le ofera utilizatorilor rutele ocolitoare pentru a putea circula in aceste zile, in conditii normale", au transmis organizatorii evenimentului.Aplicatia arata toate strazile si parcarile inchise, intervalele orare in care nu se poate circula, dar si zonele pe unde pot fi ocolite strazile cu acces restrictionat. Primaria municipiului Sibiu a anuntat ca, din noaptea de duminica spre luni, au inceput lucrarile de amenajare a culoarului de deplasare, intre Aeroportul International Sibiu si Piata Unirii, a delegatiilor participante la Summit."Lucrarile se vor desfasura pe cat posibil pe timpul noptii, pentru a nu afecta circulatia in timpul zilei. Acest culoar se va amenaja prin delimitarea a doua benzi de circulatie din cele patru disponibile cu ajutorul unor parapeti din material plastic. Pana in data de 9 mai participantii la trafic vor putea utiliza toate cele patru benzi, inclusiv acest culoar, restrictiile de circulatie urmand sa se instituie doar in data de 9 mai, intre orele 6.00 si 20.00", au transmis reprezentantii Primariei Sibiu.Potrivit acestora, in 9 mai, circulatia rutiera nu se va inchide pe traseul de deplasare al delegatiilor, insa sibienii sunt rugati, in masura in care este posibil si in functie de directia de deplasare, sa aleaga rute ocolitoare pentru a evita blocajele in trafic."Participantii la trafic sunt rugati sa circule cu atentie sporita, respectand semnalizarea temporara si indicatiile politistilor aflati in zona", au mai transmis reprezentantii Primariei Sibiu.Restrictii pe zeci de strazi, inclusiv pentru riveraniInca de la inceputul lunii mai, municipalitatea a anuntat progresiv tot mai multe restrictii in oras.Traficul auto va fi restrictionat, in perioada 8 mai, ora 22.00 - 9 mai, ora 20.00, pe urmatoarele strazi, cu exceptia riveranilor: str. A. Xenopol, str. Mitropoliei, str. Centumvirilor, str. Al. Odobescu, str. Ocnei, str. A. Iancu, str. Gen. Magheru (tronsonul Filarmonicii - Co ...citeste mai departe despre " Sectiune speciala WAZE pentru summit-ul de la Sibiu: Ce strazi si parcari vor fi inchise " pe Ziare.com