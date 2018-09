Sectorul 3, sufocat de gunoaie: Primarul da vina pe Rosal, compania spune ca Negoita "minte cu nerusinare"

Retelele de socializare s-au umplut de fotografii postate de bucurestenii din Sectorul 3 care nu mai suporta mizeria de pe strazi, rezultat al razboiului dintre primar si Rosal, compania care a avut contract de salubrizare a sectorului pana vineri, conform deciziei lui Robert Negoita.Cu o zi inainte, Robert Negoita dadea asigurari ca peste cateva zile Directia Generala de Salubritate din Primarie, infiintata la mijlocul lunii august dupa modelul promovat la Primaria Capitalei de Gabriela Firea, urma sa isi inceapa activitatea.De asemenea, edilul acuza Rosal ca "nu isi face treaba la nivelul pe care ni-l dorim - nivelul minim de decenta".Citeste si: Ultima zi in care Rosal mai face curatenie in Sectorul 3In replica, Rosal a publicat marti documentul datat 4 septembrie si care dezincrimineaza compania, intr-o postare pe Facebook cu titlul "Robert Negoita minte cu nerusinare! Uitati si dovada!".In documentul semnat de mai multi directori din Primaria Sectorului 3 si din Primaria Capitalei scrie explicit ca "incepand cu data de 15.09.2018 serviciul va fi asigurat in mod continuu de Serviciul Salubritate Sector 3"."Conducerea Rosal Grup raspunde ferm minciunilor pe care primarul Robert Sorin Negoita le propaga in spatiul public, potrivit carora vina pentru situatia salubritatii din sector este #GreauaMostenire.Astfel, aducem la cunostinta ca Primaria Sector 3 si-a asumat realizarea serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 - gradual prin realizarea programului de salubritate in schimbul 2 si 3 incepand cu data de 08.09.2018, conform minutei comune incheiate la sediul PMB impreuna cu reprezentantii Serviciului de Salubritate S3.Robert Sorin Negoita trebuie sa raspunda fata de cetatenii Sectorului 3, pentru managementul catastrofal al serviciului de salubritate in ultimile 72 de ore, in care Sectorul 3 a fost ingropat in gunoaie si in care operatorul public de salubritate nu intreprinde masurile necesare de curatenie, atat stradala cat si cea de ridicare a gunoiului menajer, fiind depasit de situatie, neavand suficiente utilaje si personal.Aratam ca numai in perioada 04.09 - 14.09 Rosal Grup a ridicat gratuit, de pe raza sectorului, 4311,42 tone deseuri menajere, actionand conform minutei mentionate pana la ora 16:00 a zilei de 14.09.2018", se arata in postar ...citeste mai departe despre " Sectorul 3, sufocat de gunoaie: Primarul da vina pe Rosal, compania spune ca Negoita "minte cu nerusinare" " pe Ziare.com