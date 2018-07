Sefa ICCJ, intrebata daca e intamplator ca e modificat abuzul in serviciu, de care e acuzat Dragnea: Nu cred in coincidente

"In general, nu cred in coincidente. Intotdeauna am fost un om de buna-credinta si am fost dispusa sa acord tuturor prezumtia de buna-credinta, dar, asa cum am mai aratat, pentru modificari legislative atat de substantiale este necesar un dialog, un dialog intre profesionisti, in primul rand, un dialog care sa aiba in vedere toate argumentele si stau si ma intreb daca un astfel de dialog, in conditii de celeritate, si in conditiile in care oricand se puteau face speculatie cu privire la situatia juridica a unuia sau a altuia dintre actorii din legislativ, ar putea conduce la reglementari general acceptate. Este o problema intr-adevar din punctul acesta de vedere", a afirmat Tarcea, intr-un interviu pentru Realitatea TV.De asemenea, intrebata daca presedintele Klaus Iohannis "are influenta" la instanta suprema pentru a interveni in dosarul lui Liviu Dragnea, Cristina Tarcea a dat asigurari ca "nimeni din afara nu are niciun fel de influenta".Presedintele instantei supreme a mai spus ca nu condamna "anumite pozitii ale partilor care au fost implicate intr-o procedura judiciara si care sunt nemultumite de rezultatul acelor proceduri", dar condamna "graba cu care alte medii sunt dispuse sa preia, sa amplifice, sa dezvolte fara niciun fel de probe sau argumente sustinerile acelor persoane care sunt interesate in cauza"."Singura influenta pe care o au judecatorii este aceea a probelor din dosar, a probelor legal obtinute si care conduc catre o solutie de achitare sau catre o solutie de condamnare. As mai vrea sa subliniez un lucru - eu nu condamn anumite pozitii ale partilor care au fost implicate intr-o procedura judiciara si care sunt nemultumite de rezultatul acelor proceduri.Condamn, in schimb, graba cu care alte medii, si nu ma refer neaparat la presa, sunt dispuse sa preia, sa amplifice, sa dezvolte fara niciun fel de probe sau argumente sustinerile acelor persoane care sunt interesate in cauza. Asta mi se pare de condamnat si cred ca ar trebui sa se indrepte. Pentru ca, asa cum partile pretind sa nu fie judecate in lipsa dovezilor, cred ca este o conditie de bun simt pe care si noi, cei din sistemul judiciar, o punem ...citeste mai departe despre " Sefa ICCJ, intrebata daca e intamplator ca e modificat abuzul in serviciu, de care e acuzat Dragnea: Nu cred in coincidente " pe Ziare.com