Sefa Inaltei Curti: Trecem printr-o perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa

"Independenta, impartialitatea justitiei sunt elemente fundamentale in evolutia unei societati cu adevarat democratica. Singurul factor de echilibru si stabilitate intr-o societate democratica este justitia, oricat de mult nu ar agrea unii aceasta idee. (...) Este foarte important ca sistemul de drept romanesc sa cunoasca legi care sa cuprinda garantii adecvate in ceea ce priveste independenta si impartialitatea justitiei", a declarat Cristina Tarcea in cadrul unei conferinte organizate de Curtea de Apel Alba Iulia si Baroul Alba.Presedintele ICCJ a mentionat ca este foarte important ca "un act decent de justitie" sa se realizeze in conditiile unei "finantari decente" a sistemului de justitie, subliniind ca, din punctul sau de vedere, ceea ce este mai presus de toate acestea este "calitatea" persoanelor care sunt chemate sa faca justitie."Spun asta pentru ca, cunoastem cu totii, trecem printr-o perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa, ca sa citez un clasic poet roman. E o perioada in care toata lumea pretinde ca este specialista in drept si pretinde ca actul de justitie sa fie realizat potrivit valorilor ce doresc sa ni le impuna. Eu cred ca numai calitatea umana a celor care sunt chemati sa faca actul de justitie ne poate ajuta sa depasim aceste momente", a afirmat Cristina Tarcea.Presedintele ICCJ a adaugat ca un alt lucru important pentru asigurarea independentei si impartialitatii justitiei este unitatea."Si acesta este un element care a justificat prezenta mea de astazi. Pentru ca observam cu totii eforturile aproape disperate de a sadi neincrederea in actul de justitie si dezbinarea intre diferitele categorii de profesionisti ai justitiei. Ma refer la dezbinarea ce se incearca a fi sadita intre judecatori, avocati, procurori etc, etc.In realitate, un act de justitie, legal, decent si care raspunde tuturor exigentelor europene nu poate fi realizat, savarsit decat prin cooperarea institutionala, profesionala a tuturor acestor categorii - judecatori, procurori, avocati, care trebuie sa se bucure de un statut bine conturat, de o inalta competenta profesionala si, mai ales, de un comportament mai presus de orice