Sefa Reprezentantei CE in Romania: MCV redeschide capitole din cauza masurilor luate in Romania. Toata lumea stie ce are de facut sa fie ridicat

"Ce observam in acest raport e un regres fata de raportul anterior, mai ales in ce priveste asigurarea independentei Justitiei. In acelasi timp, ramanem profund angajati in atingerea obiectivului de a inchide acest MCV, daca e posibil pe perioada mandatului acestei comisii, deci anul viitor. (...)Inchiderea MCV este un obiectiv comun, dar mingea e in terenul autoritatilor romane. Nu cred ca e cineva care sa spuna acum ca nu stie ce are de facut pentru ca acest mecanism sa poata sa fie inchis. Noi suntem dispusi sa acordam tot sprijinul nostru, de altfel, acordam si fonduri europene ca sa poata fi continuata lupta anticoruptie, sa poata fi consolidate acele institutii care asigura independenta Justitiei si in continuare aceste fonduri vor fi disponibile pentru autoritatile romane", le-a spus Angela Cristea jurnalistilor, dupa publicarea raportului MCV.MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor Justitiei si a revocarii procurorilor-sefiTimmermans a prezentat raportul MCV: Romania a facut foarte putine progrese, aproape deloc in ultimul an. Ar fi o tragedie sa mearga in directia opusaPremiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghereIntrebata daca e totusi un obiectiv realizabil intr-un timp atat de scurt - pana in primavara anului viitor, Cristea a recunoscut ca "e un pic mai greu acum decat ar fi fost anul trecut"."In ianuarie 2017, noi am limitat numarul recomandarilor la 12 si am spus ca, imediat cum sunt indeplinite, acest mecanism poate fi inchis. In momentul de fata, suntem in situatia in care am constatat ca, pe langa cele 12 recomandari, alte capitole considerate rezolvate trebuie redeschise si practic au fost redeschise din cauza unor masuri luate in Romania in domeniul legislatiei penale si legislatiei justitiei, unde, din pacate, observam pasi inapoi. (...)(Ridicarea MCV - n.red.) este fezabila din punctul nostru de vedere. Pentru asta toata lumea stie ce are de facut, este important sa existe vointa politica, demonstrata, pentru garantarea independentei Justitiei, pentru continuarea luptei anticoruptie si e important si pentru cetatenii Romaniei