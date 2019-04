Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti: Ni s-a parut credibil riscul adoptarii ordonantelor si am decis sa actionam in amonte, pentru a le preveni Interviu

In interviul acordat Ziare.com la Forumul Eurosfat, Angela Cristea a povestit si epopeea ordonantelor pe care Guvernul a intentionat sa le adopte si cum a luat Frans Timmermans decizia de a interveni, pentru a opri adoptarea:- In ultimul timp, ni s-a parut ca este destul de credibil riscul adoptarii acestor ordonante, pentru ca ele, pe de o parte, au fost trimise in consultare inter-institutionala, iar pe de alta parte, lideri puternici ai coalitiei de guvernare au cerut impetuos adoptarea acestor ordonate.De aceea, am hotarat sa nu asteptam sa se produca raul, ci sa actionam in amonte, cu acel avertisment transmis de prim-vicepresedintele Timmermans.Angela Cristea, in ultima vreme se tot aude, dinspre institutiile UE, despre limitele pe care le are Uniunea Eruopeana in a determina un stat sa revina pe fagasul democratic, acolo unde e cazul. Ati spus asta si in discursul pe care l-ati avut la Eurosfat. As vrea sa explicati putin, care sunt aceste limite?Atunci cand ajungem in situatia de a fi obligati sa declansam Articolul 7, inseamna ca toate celelalte mecanisme pe care le avem au esuat. Articolul 7 este momentul in care, practic, facem o declaratie de rupere a relatiei de incredere dintre institutiile Uniunii Europene si un stat membru. Or, intreaga Uniune Europeana, ca sa functioneze, se bazeaza pe incredere si pe cooperarea loiala intre parteneri.De aceea, ne punem intrebarea daca nu avem nevoie sa gandim alte mecanisme, care sa functioneze mai bine si care sa reuseasca sa previna derapajele de la statul de drept, pentru ca, odata ce s-au intamplat, observam ca este destul de greu sa readucem situatia in cadrul unui stat de drept bazat pe valori europene.A fost avansata o alternativa la Articolul 7, un mecanism nou, ala carui sanctiuni vizeaza, practic, conditionarea fondurilor europene de evaluarea starii democratiei dintr-o anumita tara.Da, si de functionarea statului de drept, pentru ca exista o legatura directa, de fapt, intre gradul de protectie a banului contribuabilului european si gradul de inde ...citeste mai departe despre " Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti: Ni s-a parut credibil riscul adoptarii ordonantelor si am decis sa actionam in amonte, pentru a le preveni Interviu " pe Ziare.com