Sefa TAROM a fost demisa dupa nici 4 luni: In locul meu va veni un pensionar, comandant de detasament la ATR

"Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele Consiliului de Administratie. In locul meu va veni Valentin Gvinda, pensionar, comandant de detasament la ATR", a declarat Madalina Mezei.Aceasta fusese numita in fruntea TAROM pe 19 iunie 2019, in locul lui Caravan Maresi, care preluase interimatul in 3 iunie 2019.Madalina Mezei a fost reprezentant TAROM in Belgia din aprilie 2009 si pana la numirea sa la conducerea companiei, una dintre responsabilitati fiind planificarea si organizarea strategiei de piata si dezvoltare in regiune. Ea este absolventa a Academiei de Studii Economice (Facultatea de Management) Bucuresti, avand si un MBA (Master in Business Administration). Daniela Madalina Mezei lucreaza in compania TAROM din anul 1997.TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor si este membra a Aliantei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania opereaza peste 50 de destinatii proprii si destinatii deservite de partenerii code share.Compania detine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcatuita din 23 de aeronave, si este membru al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.