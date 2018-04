Sefii Teamnet si Asesoft, scosi de sub control judiciar in dosarul in care sunt cercetati alaturi de Ghita

Judecatorii Tribunalului Prahova au decis, in doua dosare diferite, revocarea defintiiva a masurii controlului judiciar luata in februarie anul trecut fata de directorul Teamnet International, Bogdan Padiu, si administratorul Asesoft International, Cristian Anastasescu, cercetati pentru infractiuni de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat intr-un dosar care il vizeaza si pe fostul deputat Sebastian Ghita.In acest dosar, Ghita este suspectat de patru infractiuni de trafic de influenta, trei infractiuni de spalare de bani si de constituire de grup infractional organizat.Potrivit datelor furnizate de procurori in februarie 2017, data la care cei trei au fost pusi sub urmarire penala in acest dosar, Sebastian Ghita este acuzat ca a cerut peste cinci milioane de lei unor firme IT pentru contracte ai caror beneficiari au fost, intre altii, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Transelectrica Este vorba despre al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita, in care procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A., a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani pentru a determina factori decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita.Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. ...citeste mai departe despre " Sefii Teamnet si Asesoft, scosi de sub control judiciar in dosarul in care sunt cercetati alaturi de Ghita " pe Ziare.com