Seful Consiliului Fiscal: Daca am colecta TVA-ul ca Bulgaria, am putea realiza o autostrada mare in fiecare an

"In Bulgaria avem un gap de TVA de 13,56%. Noi avem 36%. Daca noi am colecta precum Bulgaria, am avea o rata de colectare precum Bulgaria, ceea ce ar trebui sa nu fie de netrecut. Am avea venituri bugetare in plus de 3,8 miliarde de euro, o autostrada mare in fiecare an. Va imaginati lucrul acesta? Este ceva colosal ca dimensiune a impactului.Deci, daca noi am colecta TVA-ul ca in Bulgaria, am putea construi o autostrada lunga, Comarnic - Brasov, in fiecare an, ca sa fie foarte clar mesajul. Diferentele sunt foarte mari intre noi si bulgari. Spre exemplu, la TVA ei colecteaza 9,3% din PIB, noi doar 6,2%, in conditiile in care cotele standard sunt similare: ei au 20%, noi avem 19%. Diferentele sunt destul de mari la accize, ei 4,9%, noi 3,2%. Accizele noastre sunt mai mari decat ale lor", a spus Ionut Dumitru.Acesta a mentionat ca pentru un nivel de colectare ridicat este nevoie de un sistem informatic eficient al ANAF.Potrivit presedintelui Consiliului Fiscal, dinamica structurii cheltuielilor bugetare este una neprietenoasa cu cresterea economica pe termen lung, existand o pondere mare si in cresterea cheltuielilor neproductive si scaderea puternica a cheltuielilor productive, precum investitiile.Astfel, veniturile fiscale sunt la minime istorice, la 25,8% din PIB, in conditiile in care media europeana este la 40% din PIB.Anvelopa salariala a crescut la maxime istorice in 2018, urmand sa ajunga la 10,8% din PIB, cel mai inalt nivel atins pana acum fiind 10,4% din PIB, in 2009.Investitiile publice au scazut foarte mult in ultima perioada, la 2,6% in 2017, iar media europeana este la 2,7%."Suntem, practic, cu investitiile publice la nivelul la care eram inainte de a adera la Uniunea Europeana, ca si cum nu am avea fonduri europene alocate si am avea investitii publice foarte reduse, ceea ce nu poate fi sustenabil", a afirmat Ionut Dumitru.