Seful interimar de la Aeroporturi Bucuresti si-a dat demisia

Compania a anuntat ca face aceste precizari avand in vedere informatiile aparute in mass-media.Joi, a circulat informatia potrivit careia Ivan ar fi desemnat-o in locul sau pe Maria Mirela Dinu, care conduce Directia Investitii si Administrativ a CNAB."In data de 16 ianuarie 2020, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CNAB, s-a luat act de demisia inaintata de catre domnul George Alexandru Ivan din functia de director general interimar", se arata in comunicat.Conducerea companiei va fi asigurata in continuare, pana la urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie, de catre fostul director general interimar, dar nu mai mult de 30 de zile, de la data depunerii demisiei.Astfel, Ivan, numit in aceasta functie in aprilie 2019, exercita si in prezent atributiile de director general al CNAB, fiind in preaviz.