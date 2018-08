Una dintre probleme discutate este identificarea jandarmilor cu indicativul de pe casca ascuns cu banda izolatoare de la protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare."Vizita dumnealui a avut ca scop stabilirea modalitatilor de cooperare pentru identificarea persoanelor care se pot face responsabile de comiterea violentelor, in contextul evenimentelor petrecute in zilele de 10 si 11 augsut", au declarat oficiali ai Parchetului General pentru Ziare.com.Imagini surprinse de cei de la Passport Production arata clar cum peste numarul de identificare, pe unele caschete, era lipita banda adeziva de culoare neagra."In imagine, jandarmi in actiune, la ora 16:30, cu numerele de identificare de pe caschete acoperite cu banda adeziva neagra. Acestia nu arata deloc ca oameni de toata isprava care lucreaza in slujba cetateanului si nu au nimic de ascuns", au scris cei de la Passport Production pe Facebook Jandarmi cu numerele de identificare acoperite cu banda adeziva la interventia violenta din 10 august (Foto & Video) ...citeste mai departe despre " Seful Jandarmeriei a fost chemat la Parchet. Motivul: Cum aflam cine erau jandarmii cu numere de identificare acoperite? " pe Ziare.com