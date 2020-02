Totusi, numarul deceselor a depasit 1.000, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca lumea trebuie sa considere coronavirusul drept inamicul public numarul unu, mai periculos chiar decat terorismul, relateaza Reuters."Lumea trebuie sa se trezeasca si sa considere acest virus drept inamicul public numarul unu (...) Ca sa fiu cinstit, un virus este mai puternic in crearea de tulburari politice, sociale si economice decat orice atac terorist. Este cel mai periculos inamic pe care vi-l puteti imagina", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Zhong a declarat ca numarul cazurilor noi de imbolnaviri este in scadere in unele provincii, acesta anticipand ca epidemia va atinge nivelul maxim in aceasta luna."Sper ca aceasta epidemie sa se incheie undeva in aprilie", a adaugat Zhong, epidemiolog care si-a dobandit reputatia prin combaterea epidemiei SARS in 2003.Primul vaccin va aparea peste 18 luni, a mai apreciat seful OMS, cerand unitate la nivel global pentru a preveni aparitia "mult mai multor cazuri si a unor costuri mult mai mari".OMS a anuntat marti ca epidemia a provocat moartea a 1.017 de oameni si 42.708 de imbolnaviri.In alte 24 de tari si teritorii au fost confirmate 319 cazuri si doua decese, unul in Hong Kong si un altul in Filipine. ...citeste mai departe despre " Seful OMS: Coronavirusul e inamicul public numarul unu, mai periculos ca terorismul. Cand ar putea fi gata un vaccin " pe Ziare.com