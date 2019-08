"Singurul lucru pe care as vrea sa il spun e ca compania Oracle nu e parte din acest dosar. Consideram, din datele care ne-au fost puse la dispozitie, ca este vorba de o regretabila neintelegere. Impreuna cu avocatii nostri, vom incerca sa aducem in zilele urmatoare probele noastre pentru a incerca sa rezolvam aceasta regretabila neintelegere", a spus Sorin Mindrutescu.Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a sosit miercuri seara, la sediul DNA, afirmand ca in opinia sa este vorba despre o neintelegere."Nu stiu, acum aflam. Consider ca este o neintelegere. Vom vedea", a spus Mandrutescu la sosirea la sediul DNA, fiind intrebat in legatura cu acuzatiile care i se aduc.Procurorii DNA au facut, miercuri, perchezitii la sediul Oracle Romania, directorul general al companiei anuntand la acel moment, prin intermediul avocatului, ca nu cunoaste acuzatiile si ca va cere sa afle mai multe elemente din dosar, insa a precizat ca, fiind o procedura in curs, va ramane rezervat cu declaratiile. ...citeste mai departe despre " Seful Oracle, la iesirea de la DNA: Oracle nu e parte din acest dosar. Consideram ca e vorba de o regretabila neintelegere " pe Ziare.com