Seful SRI arata ca protocolul secret cu Parchetul General a fost impus chiar de legea de organizare si functionare a serviciului

"Pe fondul dezbaterii publice pe tema protocoalelor de colaborare, simt nevoia sa reafirm cateva lucruri. Ce sunt aceste protocoale, despre care se vorbeste atat de mult? Asa cum am mai explicat, si in ultima declaratie publica, dar si in februarie 2017, la comisia de control a SRI, aceste protocoale au fost mult timp instrumentul traditional de punere in aplicare a legii, un instrument care a ajuns sa fie folosit pentru foarte multe domenii.Constatand ca putem sa punem in aplicare legea direct si fara acest instrument, fara sa afectam metodologia de lucru si fara sa subminam in vreun fel asigurarea securitatii nationale, am dispus un audit intern referitor la toate aceste protocoale de colaborare cu alte institutii. Am hotarat imediat, inca din februarie 2017, denuntarea tuturor protocoalor care nu sunt impuse explicit de lege sau hotarari ale CSAT. Acest gest demonstreaza buna-credinta a institutiei pe care o conduc cu privire la activitatea sa", se arata in scrisoarea transmisa de directorul SRI.Hellvig transmite ca in prezent nu mai exista in vigoare niciun protocol care sa poata fi asociat cu infaptuirea Justitiei in Romania."Saptamana trecuta au aparut in spatiul public informatii despre doua protocoale, semnate in timpul mandatului meu, despre care s-a speculat fie ca ar fi ilegale, fie ca se refera la activitati prin care Serviciul se implica in activitatea judiciara. O privire atenta, atat asupra cadrului legal, cat si asupra continutului acestor acte, arata ca nu se poate pune problema nici de ilegalitati, nici de interferente in zona de Justitie.Ambele documente de cooperare au fost semnate in decembrie 2016. De ce atunci? Pentru ca activitatea SRI sa fie pusa in acord cu deciziile Curtii Constitutionale (inclusiv decizia nr. 51/2016), prin OUG 6/ 2016 s-a prevazut ca stabilirea conditiilor concrete de acces la sistemele tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor ale organelor judiciare se realizeaza prin protocoale de colaborare incheiate de SRI cu ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, precum si cu alte institutii in cadrul carora isi desfasoara activitatea, in conditiile art.57 alin.2 din Codul de Procedura Penala, organe de cercetare penala speciale"