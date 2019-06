Practic, in 23 de cuvinte a fost inchis un proces de mare coruptie.Potrivit documentului, decizia de renuntare la apel a fost luata doar dupa ce a fost studiat rechizitoriul cazului, hotararea de achitare data in faza de fond si motivele de apel depuse de DNA. Asadar, SS nu a analizat intregul dosar de urmarire penala aflat la Inalta Curte.Gheorghe Stan isi incepe de saptamana viitoare mandatul de judecator la CCR, fiind propus in aceasta functie de PSD.Adresa sefului SS care a fost trimisa la Inalta Curte are o pagina si trei randuri.Sursa: Adresa trimisa de Gheorghe StanAcuzatiile DNASebastian Ghita era acuzat de dare de mita, cumparare de influenta, spalare a banilor, santaj, folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Toti inculpatii din acest dosar fusesera achitati in faza de fond, dar procurorii DNA au contestat decizia. Acum, Stan a retras apelul, iar la urmatorul termen, in septembrie, Inalta Curte urmeaza sa ia act de acest lucru."Va rugam sa luati act""Urmare a referatului intocmit la data de 10 iunie 2019, dezbatut si insusit de catre procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, s-a decis, in unanimitate, ca se impune retragerea caii de atac a DNA- Sectia Judiciar Penala, aspect vehiculat in procesul -verbal nr. 812/ I-7/2019", mai arata Gheorghe Stan."Va rugam sa luati act de faptul ca SIIJ retrage apelul declarat de catre DNA," conchide Gheorghe Stan.Citeste si: Sectia Speciala condusa de Gheorghe Stan a retras apelul in dosarul lui Sebastian Ghita ...citeste mai departe despre " Seful SS, Gheorghe Stan, l-a scapat pe Sebastian Ghita de acuzatiile de coruptie in 23 de cuvinte " pe Ziare.com