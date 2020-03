"Maine o sa luam o hotarare, dar daca pana acum luam noi o hotarare de capul nostru, acum asteptam si decretul acesta, sa vedem ce o sa fie, pentru ca dupa unele variante s-ar putea ca intreg transportul public sa fie oprit in Bucuresti, cu totul.O sa asteptam pana maine, sa vedem ce se emite la nivel national. Daca nu se refera la transportul public acest decret, noi vom micsora. Ma voi sfatui cu doamna primar, sa vedem. Dar nu mai mult de 20%. Nu o sa fie o reducere spectaculoasa. Nu se va simti", a declarat directorul STB, pentru MEDIAFAX.Andrei Creci a adaugat ca reducerea va fi mult mai mica fata de cea obisnuita din weekend, in care autobuzele sunt mai putine cu 40% fata de restul zilelor din saptamana.Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, incepand de luni.Potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX, decretul ar putea contine oprirea functionarii metroului si a mijloacelor de transport in comun, inBucuresti si in tara.Ce inseamna Starea de urgenta si ce masuri exceptionale pot lua autoritatile ...citeste mai departe despre " Seful STB: S-ar putea ca intreg transportul public sa fie oprit in Bucuresti " pe Ziare.com