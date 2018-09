Segmentul de autostrada dintre Petricani si Voluntari ar putea fi dat in folosinta in noiembrie

"Sectorul Autostrazii 3 este in lucru in vederea asigurarii jonctiunii cu Soseaua Petricani cu municipiul Bucuresti. Desi termenul de dare in folosinta a fost depasit - ar fi trebuit sa fie 1 septembrie - s-a facut majoritatea lucrarilor mari. Apreciez ca in cursul lunii noiembrie acest segment de autostrada va putea fi folosit. Deja se lucreaza. Am obtinut toate autorizarile din partea Primariei Generale pentru efectuarea de lucrari in proximitatea carosabilului la Soseaua Petricani. Au o luna de zile autorizatie sa-si ocupe una din benzile de circulatie in vederea realizarii acestor lucrari", a precizat Sova.Seful de la Transporturi a adaugat ca a solicitat CNAIR sa monitorizeze "foarte atent" termenele de executie si incadrarea lucrarilor in aceste termene, in vederea calculului de penalitati."Am solicitat CNAIR - nu numai cu privire la acest obiectiv, ci la toate obiectivele - sa monitorizeze foarte atent termenele de executie si incadrarea in aceste termene in vederea calculului de penalitati conform contractelor pe care le au, in ipoteza in care nu exista motive temeinice de acordare de extensii de timp. Monitorizez acest lucru intr-o legatura directa, zilnica, cu conducerea CNAIR, astfel incat interesele statului roman, atatea cate pot fi aparate prin contractele pe care le avem cu antreprenorii, sa fie aparate foarte bine. Nu mai poate nimeni din cei care lucreaza astazi pe santierele de autostrazi sa reclame faptul ca exista vreun motiv imputabil statului roman pentru nerealizarea in termen a lucrarilor", a subliniat ministrul.Autostrada urbana reprezinta continuarea autostrazii Ploiesti-Bucuresti. Traseul autostrazii incepe din strada Petricani - Fabrica de Glucoza, este o intersectie in zona Petricani, apoi proiectul are in vedere constructia unor noduri rutiere in zona Gherghitei si in Voluntari, la strada Popasului. Nodul rutier din zona Gherghitei face legatura sectorul 2 spre sudul Capitalei. Nodul rutier din zona Petricani asigura legatura cu partea de nord a Bucurestiului. Dupa iesirea din Capitala, traseul autostrazii trece in apropiere de localitatea Voluntari, apoi sectiunea se racordeaza la autostrada deja construita.