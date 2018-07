Semnal de alarma de la DNA pe amputarea abuzului in serviciu: Ar insemna achitare in toate dosarele cu care a fost sesizata instanta in 2017

Procurorii DNA au realizat o evaluare a impactului pe care aceasta modificare il va avea asupra investigatiilor penale, in situatia in care va intra in vigoare."Adoptarea propunerii formulate de Ministerul Justitiei ar avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte care sunt in prezent sanctionate de legea penala si care aduc o atingere semnificativa valorilor sociale ocrotite de lege", arata DNA.Consecinta ar fi aceea ca procurorii anticoruptie vor fi obligati sa inchida numeroase dosare ca urmare a intervenirii prescriptiei.Abuzul in serviciu: 53% din activitatea DNAPotrivit datelor oficiale, din bilantul pe 2017 al DNA, peste jumatate din activitatea parchetului anticoruptie o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu (53%) . Este vorba de o infractiune specifica fraudei si coruptiei in domeniul achizitiilor publice.In anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu. Un numar de 189 de inculpati au fost trimisi in judecata in 2017 pentru fapte de abuz in serviciu, iar masurile asiguratorii instituite doar pentru acest tip de infractiuni au fost de peste 95 milioane euro.Propunerea lui ToaderAstfel, infractiunea de abuz in serviciu ar urma sa fie definita ca "fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva, mai mare decat echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vatamare constatata in mod definitiv prin act al organului competent, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda".Cum este definita in prezentIn prezent infractiunea de abuz in serviciu este definite drept "fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod ...citeste mai departe despre " Semnal de alarma de la DNA pe amputarea abuzului in serviciu: Ar insemna achitare in toate dosarele cu care a fost sesizata instanta in 2017 " pe Ziare.com