In cea de-a doua parte a interviului acordat Ziare.com, judecatorul Ciprian Coada a atras atentia si ca mentinerea prestigiului Justitiei nu se poate face prin camuflarea unor probleme interne.Judecatorul Ciprian Coada este absolvent al Facultatii de Drept, al Institutului National al Magistraturii si al Departamentului International al Scolii de Magistratura din Franta.Iata principalele declaratii ale judecatorului Ciprian Coada:- Infiintarea sectiei pentru anchetarea magistratilor arunca o doza de neincredere in aparatul judiciar.- Este greu de crezut ca actele de hartuire ale unor colegi judecatori si procurori nu se vor accentua.- Cazurile mediatizate recent nu sunt simptome ale unei justitii abuzive.- Tehnici de influentare a opiniei publice, care pana nu demult erau infierate in spatiul public, sunt perpetuate, chiar extinse la alte tipuri de cauze si perfectionate.- Protectia efectiva a independentei Justitiei nu poate fi una reala, cata vreme actiunile de dezinformare publica si cele de discreditare mediatica a unor magistrati nu sunt descurajate prin sanctiuni pecuniare sau alte instrumente de civil sau penal- Nu putem spera la o justitie mai buna, in conditiile in care obligatia de rezerva functioneaza ca o scuza de inactivitate si nici la o reforma reala a Justitiei din Romania, in masura in care curajul de a spune adevarul se manifesta doar la nivel individual.- Oamenii din interiorul Justitiei sa aiba curajul de a vorbi despre propriile probleme, iar cei care nu au avut capacitatea de a reforma Justitia sa incerce sa faca pasul inapoi.Citeste mai departe despre " Semnal de alarma: Judecatorul emite verdicte sub presiunea unor factori pe care nu ii mai poate controla Interviu II " pe Ziare.com