Este vorba de un proiect de modificare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor care a fost initita de deputatul Florin Roman (PNL) . Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat, ca prima Camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala.Comisia pentru Aparare a adoptat un raport de admitere, fara amendamente, dar Guvernul nu a sustinut acest proiect legislativ, potrivit unei adrese trimise pe 16 mai 2019.Expunerea de motiveLiberalul Florin Roman sustine ca modificarea Legii nr. 295/2004 este necesara, avand in vedere fenomenele infractionale."Avand in vedere evolutia fenomenelor infractionale, caracterizate uneori prin agresiuni armate asupra persoanelor si bunurilor acestpra, cererile unor cetateni de a-si asuma dreptul de aparare impotriva celor care le pun in pericol viata si integritatea corporala, precum si interesul general de punere sub control cat mai riguros al regimului armelor si munitiilor, se impune modificarea cadrului legislativ care reglementeaza acest domeniu", se arata in expunerea de motive a initiativei.Florin Roman a punctat in expunerea de motive ca magistratii, diplomatii, militarii si politistii sa nu mai urmeze cursuri de instruire teoretica si practica, pentru ca "in timpul anilor de cariera militara si politieneasca, aceste persoane au avut in dotare armament de lupta automat si semiautomat cu munitie de razboi, folosit in misiunile reale si aplicatii in trupe si tehnica militara".Citeste aici motivarea lui Florin Roman. ...citeste mai departe despre " Senat: Demnitarii, magistratii si politistii pot cumpara arme letale fara sa faca vreun curs de instruire " pe Ziare.com