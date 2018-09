Senatul a adoptat Legea offshore, dorita de Dragnea si retrimisa Parlamentului de Iohannis

Actul normativ fusese trimis la reexaminare de presedintele Klaus Iohannis.Au fost exprimate 81 voturi "pentru", noua impotriva (USR) si 15 abtineri.Principalele amendamente adoptate, propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca banii din investitia facuta.Comisiile raportoare - economica si de energie - au stabilit ca investitorul poate sa-si deduca maximum 60% din valoarea veniturilor suplimentare la investitia facuta.Proiectul de lege stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor/lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, in conformitate cu prevederile acordurilor petroliere incheiate intre titulari si ANRM.Dragnea si Legea offshorePresedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri seara, la finalul CEx al partidului in care a primit vot de sustinere la sefia formatiunii, ca Legea offshore va intra la vot in plenul de luni al Senatului, iar miercuri Camera Deputatilor va vota, decizional, initiativa legislativa.Dragnea spunea atunci ca nu va ceda fata de ce ceea ce a fost decis in legatura cu proiectul de lege in sesiunea parlamentara anterioara, anticipand, astfel, respingerea cererii de examinare facuta de Klaus Iohannis.Seful statului sustinea, in cererea trimisa Parlamentului pe 2 august, ca o asemenea lege trebuie sa asigure un echilibru si o echitate in ceea ce priveste beneficiile atat pentru statul roman, cat si pentru investitori. Iohannis critica lipsa de predictibilitate si stabilitate a Legii offshore, in forma trimis spre promulgare.Klaus Iohannis argumenteaza ca nu au fost clar reglementate modalitatile prin care castigurile din redevente devin venituri la bugetul de stat, in conditiile in care actuala forma a legii prevede transferul acestor venituri catre contractele de parteneriat public-privat, nu catre bugetul consolidat. In cererea de reexaminare transmisa Parlamentului, Iohannis a mai precizat ca Legea offshore a fost adoptata de Legislativ fara a respecta principiul b ...citeste mai departe despre " Senatul a adoptat Legea offshore, dorita de Dragnea si retrimisa Parlamentului de Iohannis " pe Ziare.com