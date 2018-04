Sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei s-a decis in unanimitate la Consiliul Europei. Ce urmeaza si cand am putea avea o opinie de la expertii internationali

Victoria politica obtinuta de PNL la Strasbourg este cu atat mai importanta cu cat liderii PSD-ALDE din Parlamentul de la Bucuresti, dar si Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader (reprezentantul Romaniei in Comisia de la Venetia) au refuzat constant, in ciuda solicitarilor publice, sa ceara opinia expertilor din acest organism international unanim recunoscut pentru profesionalismul sau."Decizia in cadrul comisiei de monitorizare s-a luat prin vot, in unanimitate, in sensul redactarii unei solicitari Comisiei de la Venetia (CV) pentru o opinie pe cele trei legi: cea legata de statutul judecatorilor si procurorilor, cea legata de organizarea sistemului de justitie si cea privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii", a declarat pentru Ziare.com deputatul PNL Ionut Stroe, cel care a fost desemnat de Opozitia de la Bucuresti sa ceara si sa obtina, cu argumente, consultarea Comisiei de la Venetia.Intrebat ce urmeaza, Ionut Stroe a punctat pasii procedurali."Comisia de monitorizare a APCE va redacta o scrisoare oficiala adresata Comisiei de la Venetia solicitandu-i sa elaboreze o opinie pe aceste trei legi. Conform procedurilor, va urma o vizita a reprezentantilor CV in Romania, pentru documentare, si adoptarea unei decizii in cadrul plenului CV in legatura cu opinia respectiva.Eu stiu ca au plen in luna iunie. Daca se grabesc putin, tinand cont si de faptul ca suntem presati de anumite termene constitutionale in Romania, membrii Comisiei de la Venetia ar putea in luna iunie sa aiba adoptata prin vot in cadrul plenului aceasta opinie", a explicat deputatul PNL.Care au fost pozitiile exprimate de reprezentantii statului romanIonut Stroe a fost cel care a vorbit din partea Opozitiei de la Bucuresti, aducand argumente in favoarea consultarii Comisiei de la Venetia."Am inceput cu concluzia, aceea ca in Romania este nevoie de expertiza internationala si Comisia de la Venetia este un organism international cu expertiza si credibilitate, care nu poate decat sa ajute, sa sprijine, sa ofere suportul necesar adoptarii unei legislatii corecte, transparente, sanatoase in domeniul Justitiei in Romania.Am adus c ...citeste mai departe despre " Sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei s-a decis in unanimitate la Consiliul Europei. Ce urmeaza si cand am putea avea o opinie de la expertii internationali " pe Ziare.com