Si Canada anunta inchiderea frontierelor pentru toti cetatenii straini. Exceptie fac americanii

El a mai spus ca vor exista exceptii in ceea ce priveste echipajele de avioane, diplomati si rudele apropiate ale canadienilor."Avand in vedere ca virusul se raspandeste rapid, trebuie sa luam masuri agresive pentru siguranta familiilor noastre. Aceste masuri vor ajuta la salvarea de vieti", a declarat Trudeau.El a mentionat ca incepand de marti, zbourile internationale vor fi permise doar in patru aeroporturi: Toronto, Montreal, Vancouver si Calgary.De asemenea, Trudeau a mentionat ca toti canadienii care se intorc din strainatate vor trebui sa stea in autoizolare pentru 14 zile.Premierul este in izolare, pentru ca sotia sa, Gregoire Trudeau, a fost testata pozitiv cu coronavirus.