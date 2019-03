"Si eu, Castelul Bran, vreau autostrada, vreau sosele si trotuare civilizate, vreau canalizare, vreau spatii comerciale decente. Si eu vreau ca statul roman sa-mi trateze turistii cu acelasi respect cu care ii tratez si eu", se anunta pe contul de Facebook Bran Castle Official.Acelasi mesaj este redat apoi si in limba engleza: "Bran Castle is supporting the "sieu" campaign, initiated by the Romanian private sector, for the cunstruction of high ways and the responsible use of the country's financial resources".Pornita de la ideea unui sucevean, Stefan Mandachi, care a realizat pe banii sai primul metru de autostrada din Moldova, campania "Romania vrea autostrada" a prins amploare, ajungand sa i se alature si sa isi anunte intentia de a lua parte la protestul #sieu mii de persoane, firme sau chiar autoritati locale.Citeste si:#sieu 15 minute de greva generala. Participanti neasteptati la protestul de vineri, care capata proportiiA fost lansat imnul campaniei #sieu: Striga acum daca te doare! (Video)#Sieu Apel la blocarea Pietei Victoria, in timpul protestului de 15 minuteB.B. ...citeste mai departe despre " Si eu, Castelul Bran, vreau autostrada " pe Ziare.com