Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?

Ministerul Mediului a primit de la CJUE documentatia depusa de Comisia Europeana, prin care se cere sanctionarea autoritatilor pentru ca nu au luat masurile necesare de sanatate publica.Informatia a fost confirmata, pentru Ziare.com, de Mihai Dragan, purtatorul de cuvant al Ministerului Mediului: "Curtea ne instiinteaza oficial ca s-a inceput procesul, doar pentru Municipiul Bucuresti".Ce reclama Comisia EuropeanaAmintim ca oficialii de la Bruxelles au anuntat, in luna mai, ca dau in judecata Romania pentru ca nu respecta valorile limita convenite pentru calitatea aerului. Mai exact, Comisia Europeana a spus ca aerul pe care il respira romanii e mult prea poluat si autoritatile nu au luat masuri pentru a proteja cetatenii.Actiunea de acum vizeaza doar Capitala, dar au fost avertismente si pentru alte mari orase, cum ar fi Iasi si Brasov.Potrivit Comisiei Europene, in cazul Romaniei - in Bucuresti valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile.Tot atunci, Comisia anunta ca statele membre trebuie sa adopte planuri privind calitatea aerului inconjurator si sa se asigure ca aceste planuri stabilesc masuri corespunzatoare, astfel incat perioada de depasire sa fie cat mai scurta posibil.Planul lui Firea: Cumpara sute de autobuze diesel si da vouchere de bicicleteIn virtutea principiului subsidiaritatii, legislatia UE lasa la latitudinea statelor membre alegerea mijloacelor pe care le folosesc pentru a se conforma valorilor-limita. Asadar, a fost obligatia Primariei Capitalei sa vina cu un plan.Masurile au fost prezentate de Gabriela Firea, laudate de ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, aprobate de Consiliul General si... cam atat.In concret, am vazut doar actiuni razlete, cu puternice accente populiste, sau nesustenabile pentru un viitor cu un aer curat.Iata ce a facut Gabriela Firea pentru ca bucurestenii sa respire un aer mai curat:- Achizitionarea celor 400 de autobuze Euro 6 de la firma turca Otokar. In anul in care la nivel mondial se anunta ca "era diesel s-a incheiat" si orasele civilizate trec majoritar sau chiar integral la transportul public electric pentru a reduce poluarea.