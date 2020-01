Sibiul a fost nominalizat printre cele mai bune destinatii turistice din Europa

Nominalizarea Sibiului a fost facuta de catre organizatorii competitiei "20 European Best Destinations", o asociatie europeana cu sediul la Bruxelles care are ca scop promovarea culturii si turismului in Europa. Asociatia European Best Destinations colaboreaza din anul 2009 cu peste 300 de birouri turistice europene si este partener al retelei EDEN (European Destinations of Excellence Network), potrivit Primariei Municipiului Sibiu."Sibiul este o destinatie unica in Europa, o locatie autentica ce ofera vizitatorilor ceva pe gustul fiecaruia, experiente reale si unice, intr-o destinatie frumoasa. Datorita eforturilor autoritatilor locale, Sibiul este renumit pentru calitatea vietii, fiind unul dintre cele mai apreciate orase europene de locuitori, dar in egala masura si de investitori, start up-uri si companii.Catedralele sale, casele colorate, cladirile pastel de pe strada Nicolae Balcescu, dar si numeroasele sale institutii culturale precum Muzeul Brukenthal, evenimentele de calitate, locurile unice cum este Podul Minciunilor, aduc faima internationala Sibiului, un oras care cunoaste in prezent o crestere a vizibilitatii si pe retelele sociale, fiind una dintre locatiile care arata foarte bine pe Instagram", motiveaza organizatorii - Asociatia European Best Destinations - alegerea Sibiului in calitate de nominalizat, invitand orasul sa participe in competitie.In candidatura depusa, Primaria Municipiului Sibiu promoveaza, conform cerintelor formularului, cinci atuuri ale destinatiei turistice Sibiu: centrul istoric cu obiectivele turistice, muzeele si bisericile Sibiului, evenimentele si activitatile turistice si imprejurimile care fac orasul si mai atractiv.Competitia se desfasoara in perioada 15 ianuarie - 5 februarie. Sibienii si cei care iubesc orasul sunt invitati sa voteze pe http://vote.ebdest.in/. Se poate vota de pe un IP o data la sapte zile, prin urmare se poate vota de patru ori in aceasta perioada, crescand astfel sansele Sibiului.Orasul Sibiu va concura alaturi de destinatii turistice renumite precum Viena, Atena, Rotterdam, Paris, Roma, Berlin, Madrid, Praga sau Reykjavik. ...citeste mai departe despre " Sibiul a fost nominalizat printre cele mai bune destinatii turistice din Europa " pe Ziare.com