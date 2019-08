Astfel, Primaria Sibiu asteapta pana pe 28 august 2019 ofertele pentru proiectarea, obtinerea actelor necesare in vederea autorizatiei de construire, dar si intocmirea unui studiu geotehnic de detaliu pentru acest nou parc, potrivit Turnul Sfatului.Parcul va fi construit in cartierul Tilisca, in zona strazilor Preot Bacca si Sacel.Suma alocata pentru acest contract este 280.000 de lei, fara TVA. Acesta include si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor. Noul parc din Tilisca va fi realizat cu cofinantare din fonduri europene, proiectul fiind depus de anul trecut la Agentia de Dezvoltare Regionala Centru, fiind in faza de precontractare.Potrivit sursei citate, lucrarile sunt estimate la o valoare de peste 12,4 milioane de lei, fara TVA, si ar trebui executate in termen de cel mult un an de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Zona in care urmeaza sa fie amenajat parcul a fost folosita, pana acum 5 ani, drept spatiu de depozitare a deseurilor de constructii. Din acest motiv, aceasta nu este o zona stabila: depunerile de materiale au dus la formarea inspre Campsor a unui taluz cu inaltimi de pana la 20 de metri.Parcul ar urma sa fie finalizat in vara anului 2022. ...citeste mai departe despre " Sibiul construieste cu bani de la UE un parc de 6 hectare pe locul unei gropi de gunoi " pe Ziare.com