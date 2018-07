Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

Europarlamentarul a reactionat dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare."Guvernul PSD - ALDE ii pagubeste din nou pe romani, de data aceasta prin netranspunerea in legislatia nationala a Directivei 2015/849 privind combaterea spalarii banilor. Paguba produsa de Guvern este, de data aceasta, dubla: mai intai pentru ca, prin netranspunerea directivei, finantele Romaniei si ale romanilor sunt mai vunerabile in fata evazionistilor si a infractorilor care spala bani.Apoi, fiindca, netranspunand directiva la timp, Comisia a propus penalitati Romaniei, sume care vor fi platite tot din bugetul statului, adica din banii platitorilor de taxe", afirma Siegfried Muresan, intr-un comunicat de presa, remis vineri Ziare.com.Potrivit acestuia, pana la decizia de a sesiza Curtea de Justitie a UE, Comisia a trimis nu mai putin de trei avertismente Guvernului PSD-ALDE prin care cerea adoptarea directivei in legislatia nationala, insa fara niciun rezultat."Implementarea ei ar fi avut ca rezultat masuri pozitive, precum obligativitatea firmelor cu actiuni la purtator de a-si scoate la vedere actionarii, imbunatatirea evaluarii riscurilor pentru banci, juristi si contabili sau facilitarea cooperarii intre unitatile de informatii financiare din toate statele membre UE", mai arata Muresan.Europarlamentarul precizeaza ca eventualele penalitati nu vor fi platite din buzunarul ministrului Finantelor sau al prim-ministrului Romaniei, "ci din bugetul statului, adica din banii nostri, ai platitorilor de taxe"."Asadar, pentru ca Guvernul nu a fost capabil sau nu a vrut sa transpuna aceasta directiva, romanii sunt pagubiti de doua ori", a conchis Siegfried Muresan.Citeste si: Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca ...citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE " pe Ziare.com