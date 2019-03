sieu 15 minute de greva generala. Iata cine se alatura protestului

Totul a pornit dupa ce Manhachi a construit singur un metru de sosea de mare viteza pentru care a cheltuit 4.500 de euro. Acum, se pregateste de inaugurare. Si o va face pe 15 martie, iar in acest timp va avea loc un protest national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook in acest sens.Unul este intitulat " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi" si este organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada.Un alt eveniment se numeste " 15 minute pe 15 martie la ora 15" si e organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagul #sieu.Iata cine se mai alatura protestului:- Timp de 15 minuite se vor opri si site-urile 42km.ro si Galantom.ro.- Si fabrica Marelbo, impreuna cu cei 700 de angajati, isi intrerupe activitatea pentru 15 minute in semn de protest pentru infrastructura drumurilor din Romania.- Asociatia Transportatorilor de Marfuri "Bucovina", din care fac parte cateva sute de firme de transport din judetul Suceava, a transmis, vineri, ca vor opri camioanele si vor participa la protestul de pe 15 martie.- Si firma de comunicare Arhipelago din Iasi va proceda la fel. La fel se va intampla si cu Barrier SRL si Electric Plus SRL, din Bacau.- Primarul PSD al comunei Savinesti din judetul Neamt a transmis ca va intrerupe activitatea institutiei pe data de 15 martie. In cele 15 minute, va porni sirenele din comuna, chiar daca va fi amendat.- Magazinul online Kalapod va protesta si lanseaza provocarea de a se alatura "grevei" si celor de la epantofi.ro si elefant.ro.- Nu stau deoparte nici cei de la magazinul online de IT One It; magazinul online de instrumente muzicale Fly Music; pub-ul Energiea; compania AGC Grup, care ofera servicii de contabilitate si consultanta; GERAICO, firma de distributie de bauturi alcoolice sau Balcan Express Curier SRL, care isi va suspenda activitatea de la birou, iar curierii firmei vor trage pe dreapta cu avariile pornite.- Outlet-ul Big Brands Outlet a transmis ca va opri activitatea in toate punctele de lucru in acele 15 minute.- Nici agentia ...citeste mai departe despre " #sieu 15 minute de greva generala. Iata cine se alatura protestului " pe Ziare.com